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29 Mayıs 2018 16:13

Ferizli’de yollar yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının yeni adresi Ferizli oldu.

Ferizli’de yollar yenileniyor

29 Mayıs 2018 16:13


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ferizli ilçe merkezini yeniliyor. YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, Cumhuriyet Caddesi’nde çalışmaların tamamlandığını belirtirken; Vatan Caddesi ve muhtelif sokakların da yeni yüzüne kavuşturulacağını ifade etti. İlçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi yapılan çalışmalar sonucunda yenilenirken; Vatan Caddesi ve muhtelif sokaklar asfalt çalışmaları için hazırlanıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarımıza Ferizli’de devam ediyoruz. İlçe merkezimizde bulunan yaklaşık 1 kilometrelik Cumhuriyet Caddesi’ni bin 200 ton sıcak asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturduk. Şimdi Vatan Caddesi ve muhtelif sokakları da yenileyeceğiz. Çalışmalarımızın neticesinde toplam 5 bin ton asfalt atmış olacağız. Hayırlı olsun” dedi.




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