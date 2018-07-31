Ferrero, fındık üreticilerini bahçelerde bilgilendiriyor

Doğu ve Batı Karadeniz bölgesine yayılan Ferrero Fındık, fındık kalitesini ve verimini arttırmak için fındık üreticileriyle ‘Değerli Tarım Uygulamaları’ kapsamında zirai ve sosyal uygulamalarla bahçe günleri yaparak bilgilendirmeye devam ediyor. 5 yıldan beri uygulanan ‘Değerli Tarım’ kapsamında oluşturulan 65 örnek bahçede üreticilere makineli tarım, hastalık ve zararlılarla mücadele tekniğine uygun budama ile damla sulama yöntemi uygulamalı olarak anlatılıyor. 55 ziraat mühendisi ve 20 sosyal çalışma uzmanı ile üreticilerle birebir temasla yapılan çalışmalarda örnek bahçelerde verim ve kalitenin arttığı gözlemlendi. Ferrero Fındık yetkilileri Sakarya’nın Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesi’nde bulunan örnek bahçede üretici ile bir araya gelerek bilgilendirmeye devam etti. Bahçe Günü adı verilen etkinliğe; Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar ile Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal İşler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Erhan ile sektörle ilgili yetkililer ve üreticiler katıldılar.

“Ferrero çiftçiliği öğretti”

Çeşitli bölgelerden gelerek bahçe günü etkinliğine katılan çiftçiler tarafından yapılan açıklamalarda, “Babadan kalma usuller ile ilaçlama, gübreleme yapıyorduk. Geçtiğimiz sene Ferrero’da ki arkadaşlar ile çalışmaya başladık. Eskide külleme, hastalıklar oluyordu ve neden olduğunu bilmiyorduk tabi. Ferrero yetkilileriyle birlikte ilaçlama ile gübrelemeyi yaptıktan sonra bu yıl hiç küllenme ve hastalık olmadı. Fındığın verimi de arttı. Bahçelerimizin nasıl olması gerektiğini bu etkinlikte gördük. Burada gördüğümüz ve öğrendiklerimizi kendi bahçelerimizde uygulayacağız. Ferrero ile tanışmadan öncesine kadar çiftçilik ile ilgili hiçbir şey bilmediğimizi ancak Ferrero ile tanıştıktan sonra fındık bahçelerimizin, bahçeye benzediğini gördük. Üretimimiz bir kat daha arttı. 1 ton aldığımız yerden 2 ton fındık almaya başladık. İncelediğimiz bu örnek bahçe bizim bahçelerimize göre çok farklı. Bu örnek bahçe bizim bahçelerimizle kıyaslanırsa biz fındıkçı değilmişiz diyebiliriz. Etkinliğe katıldığımız için çok memnunuz. Bu etkinlik bir anlamda bize çiftçiliği öğretti” ifadelerine yer verildi.

“Çiftçilere teknik destek veriyoruz”

Ferrero Değerli Tarım Türkiye Direktörü Ersin Arısoy ise, gerçekleştirdikleri etkinlikler ile çiftçilere teknik destek vermeye çalıştıklarını söyleyerek, “Yaklaşık 120 kişilik bir organizasyon ile fındık tarımında çiftçilerimize teknik destek vermeye çalışıyoruz. 2017 hasadından sonra bugüne kadar yaklaşık 75 bin çiftçi, bahçe ziyareti gerçekleştirdik. Bu sürede 20 bin tane farklı çiftçimize ulaşmaya çalıştık ve 55 bin hektar arazide fındık tarımını anlattık. Bugün bulunduğumuz model bahçelerden bir tanesi. Türkiye genelinde 65 tane model bahçemiz var. Bu 65 model bahçeden bir tanesindeyiz. Ve Sakarya’nın Hendek ilçesinde geniş katılım ile bir etkinlik yapmaya çalıştık, çiftçilerimize model bahçede ki fındık tarımının nereye gidebildiğini göstermeye çalıştık. Yaklaşık 65 tane ziraat mühendisimiz ve 21 tane sosyal uzmanla da tüm Karadeniz’de çiftçilerimizi iyi sosyal uygulamalar ile iyi tarımsal uygulamalar hakkında bilinçlendirmek hedefiyle yola çıktık” dedi.

“Sürdürülebilir tarımın ilkelerini anlatıyoruz”

Ferrero Değerli Tarım Zirai İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu, “Burada biz sürdürülebilir tarımın genel ilkelerini anlatmaya çalışıyoruz üreticilerimize. Fındıkta bitki besleme yani gübreleme konusu, bitki koruma konusu, hastalık ve zararlar ile ilgili olan mücadeleler ile bunların doğru yapılarak zamanlaması, budama konusu, hasat ve sosyal konuları içeren bir bahçe günümüz bulunmakta. 700’e yakın bir üretici grubu beklemekteyiz. Sakarya gibi vilayeti gibi diğer 5 bölgede de buna benzer uygulamalar yapacağız” diye konuştu.