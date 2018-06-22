Fındık tarlasında Hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Türkiye geneli başlatılan ‘Kaçakçılık ve Güven Operasyonu’ kapsamında Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış oldukları fiziki takip neticesinde Arifiye ilçesi Kemaliye Mahallesinde ikamet eden B.U. isimli şahsın fındıklık bahçesine Hint Keneviri ektiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda fındık bahçesinde 850 kök Hint Kenevirinin ekili olduğu tespit ederek Hint kenevirlere el konuldu. Kenevir ekicisi B.U. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.