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19 Ağustos 2018 16:44

Fındıklıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındık bahçesinde başlayan ve adeta tehlikeye davetiye çıkaran yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fındıklıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

19 Ağustos 2018 16:44


Yangın, Sakarya-Düzce il sınırında bulunan Çukurhan Mahallesi’nde bir fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde hasat dönemi için temizlik yapan vatandaşlar anızları yaktı. Çıkan anız yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan alanın bir tarafının yerleşim alanı diğer tarafının ise ormanlık alan olması adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangın söndürüldü.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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