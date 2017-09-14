Gana’da su kuyusu açılacak

Sakarya’da düzenlenen Sakarya Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin vazife edindiği sosyal ve insani sorumlulukların 2017 yılında hayata geçirilmesinin mutluluğunu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, GANA’da su kuyusu açarak kutlayacak. Ormanpark’ta gerçekleşen su kuyusu tanıtma programına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul katıldı.

“Amacımız dünyayı bu konuya dikkatini çekmek”

Açılış konuşmasını yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “2020 yılına giden yolda Sakaryamızın en önemli spor organizasyonları arasında yer alacak olan şampiyona, bir spor organizasyonunun olmasının da ötesinde insanlık için üretilmiş olan projelerle de dikkat çekmektedir. Her yıl değişik tema ile ülkemize ve dünyaya sosyal sorumluluk anlamında ciddi bir mesaj veren şampiyona, 2017 yılında ‘Sağlıklı bir gelecek için pedal çevir’ sloganı ile yarışmıştır. 2018 yılında ise temamız ‘Temiz bir dünya için pedal çevir’ olacak. Sakarya Dağ Bisiklet Şampiyonası vazife edindiği sosyal ve insani sorumlulukların 2017 yılında hayata geçirmeyi başararak bizlere ayrıca gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Bu tür şampiyonaların ödül seremonilerinde, kupa törenlerinde şampanya patlatılarak bir seremoni yapılır. Bizim kültür ve anlayışımıza ters bir etkinlik bu. Buna alternatif ne olabilir diye düşününce Afrika’da ki susuzluk ve oradaki sıkıntıya dikkat çekmek amacıyla su kuyusu projesini gerçekleştirmek istedik. Bunu sadece Sakarya’daki şampiyonada değil 2020’deki Dünya Şampiyonası’nda da aynı etkinliği yaparak sadece ülkemizin değil, dünyanın da bu konuya dikkatini çekmesini sağlamak amacımız” dedi.

“Bizim için çok önemli proje”

SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul yaptığı açıklamada, “Böyle bir organizasyonda bir iş adamı olarak biz de kendi firmamız ile bu etkinliğe destek maksatlı sponsorluğumuzun da çok önemli olduğunu paylaşmak istiyorum. Ticari anlamda da, sosyal sorumluluk anlamında da bizim için çok önemli bir proje. İnşallah ilimiz adına ülkemiz için, tüm dünyada böyle bir projenin ses getireceğini düşünüyorum. Hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.