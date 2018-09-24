Gar yanındaki minibüslere yeni durak düzenlemesi

Yapılacak çalışmayla U dönüşleri tek seferde yapılacak, toplu taşıma araçlarının giriş ve çıkışları tamamen kontrollü bir şekilde olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı şehir merkezi trafiğini rahatlatacak yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Milli Egemenlik Caddesi Gar Meydanı yanında bulunan minibüs duraklarını bulunduğu yerden ileriye almak için çalışma başlattıklarını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, 25 Eylül Salı günü gereken düzenlemelerin yapılmaya başlayacağını belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, “Milli Egemenlik Caddesi Gar Meydanı yanında yolcu taşımacılığı yapan minibüsler yer alıyordu. Minibüslerimiz diğer şeritten duraklarına tek seferde dönüş yapamıyor, manevra sırasında da trafikte sıkışmalar yaşanıyordu. Şimdi yeni bir çalışmayla bu bölgede yer alan minibüs duraklarını Gar Meydanı'nın hemen ilerisine taşıyoruz ve bölgeye de yeni peron alanları inşa edeceğiz. Diğer şeritten perona yanaşacak minibüsler için de yeni bir aralık açacağız ve peronlara rahatlıkla giriş yapabilecekler. İnşallah 25 Eylül Salı günü başlayacağımız çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete alacağız” dedi.

Oktar, “Milli Egemenlik Caddesi üzerinde hayata geçireceğimiz yeni uygulama ile toplu taşıma araçlarının giriş ve çıkışları tamamen kontrollü bir şekilde olacak. U dönüşü için gerekli manevra alanı açılacak, dönüşler daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanacak. İnşallah mevcut akan trafikte gecikme yaşanmayacak. Toplu taşıma araçlarının da bir araya toplanmasıyla hemşehrilerimiz kolaylıkla erişim sağlayabilecek. Yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.