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Gaz kaçağı iddiası bütün okulu boşalttırdı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir lisede gaz kaçağı olduğu iddiasıyla okul tamamen boşaltıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir lisede gaz kaçağı olduğu iddiasıyla okul tamamen boşaltıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri incelemesini sürdürüyor.


Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Sakaryapark yakınında bulunan bir lisede öğlen saatlerinde gaz kaçağı olduğu iddia edildi. Durumu fark eden öğretmenler öğrencileri hemen dışarı çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Çıkan gazdan dolayı öğrenciler panik yaşarken, astım hastası olan bazı öğrenciler de rahatsızlandı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri okulda kimyasal sızıntı şüphesi ihtimaline karşı inceleme başlattı.



“Zehirlenen yok ama midesi bulunanlar olmuş"


Yaşanan durum sonrasında bir anda sınıflardan çıktıklarını belirten okul öğrencilerinden Emir Can Kaya, “5'inci dersteydik birden camdan herkes dışarıya çıkmaya başladı. Bizde herkesin koşuştuğunu görünce dışarı çıkmaya başladık. Sonra bir salınımından bahsedildi. Tam belli değil daha ne olduğu şuanda incelemeler sürüyor. Şuan bizde beklemekteyiz, gaz diyorlar ama kesin bilgi yok. Zehirlenen yok diye biliyoruz ama midesi bulananlar olmuş. Ambulanslar geldi” dedi.



"Boğazımızda bir yanma hissi oluştu"


Koku sonrasında boğazlarında yanma olduğunu anlatan Mustafa Kurt adlı öğrenci ise “12'nci sınıfım. Biz Matematik dersindeydik, bir anda camdan dışarıya baktığımızda öğrencilerin hepsinin dışarıya çıktığını fark ettik. Daha sonra bizim sınıfımıza da geldi koku, boğazımızda bir yanma hissi oluştu. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz da gaz sızıntısı veya başka bir şeyden şüpheleniyorlar. Boğazı yakan, acıtan bir koku oluştu ve özellikle astım krizi olanlar daha fazla etkilendi. Ambulansa alınan öğrenciler oldu” diye konuştu.


Koku nedeniyle dersliklerdeki öğrencilerin bahçeye tahliye edildiği okulda ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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