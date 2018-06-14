Gazi Sülayman Paşa Camii ve bahçesi bayrama hazır

Alt yapı çalışmaları nedeni ile başlayan çalışmalarda; beton serimi, alt yapının yapılması, boyama çalışmaları ve ardından çizgilerin çekilmesi ile Ramazan Bayramına hazır duruma gelen Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii bahçesi güzel bir görünüme kavuştu. Gazi Süleyman Paşa Camii Derneğince Camii içerisinde gerçekleştirilen yenileme ve bakım çalışmaları sonrasında, camii tabanında bulunan parkeler kaldırılarak yerine yeni zemin çalışması ve yeni halıların serilme işlemi tamamdı. Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yıpranan bahçe zeminini kaldırarak yerine, camii bahçesinin rengi ve yapısı ile güzel bir görünüme kavuşması adına hızlı bir çalışma temposu çalışmalarının sonuna geldi.