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16 Mayıs 2018 14:15

Gazi Süleyman Paşa Camii rekreasyon çalışmaları devam ediyor

Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii’nin çevresi düzenleniyor.

Gazi Süleyman Paşa Camii rekreasyon çalışmaları devam ediyor

16 Mayıs 2018 14:15


Akyazı’nın simgelerinden olan ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk büyük kubbeli camisi olma özelliğini taşıyan Gazi Süleyman Paşa Camii çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor. Cami çevresindeki yıkım çalışmaları sona erdikten sonra zemin düzeltme çalışmaları yapan ekipler alt yapı ve drenaj sistemindeki çalışmalarında sona geldi. Çalışmalar beton şekillendirme çalışmaları ile devam edecek.


Akyazı Belediyesi Fen İşleri müdürlüğünce kısa zamanda çevre düzenlemelerinin ardından zemin düzeltme işlemleri bitmesi ile peyzaj ve ışıklandırma işlemlerinden sonra Gazi Süleyman Paşa cami yeni yüzüne kavuşmuş olacak.




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