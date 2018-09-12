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Gaziler Derneği'nden Başkan Yılmazer'e teşekkür

Sapanca Gaziler Derneği üyeleri, Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Dr. Aydın Yılmazer'i makamında ziyaret etti.


Sapanca Gaziler Derneği üyeleri Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i ziyarette bulundular. Dernek üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Yılmazer, “Gazilerimiz baş tacımız, vatan ve millet için canlarını veren şehitlerimiz ve bu uğurda mücadele veren Gazilerimiz, milletin gönlünde daima farklı mertebededir. Yerel yönetimler olarak bizler sadece önemli günlerde değil her daim Gazilerimiz için elimizden gelen her türlü destek ve hizmete hazırız” dedi.


Gaziler Derneği üyeleri, Başkan Yılmazer'e yaptığı çalışmalar ve Sapanca'nın gelişen, gelişmeye devam eden bir ilçe olarak tanınmasından mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür ettiler. Birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.

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