Gece geç saatlerde gittikleri parkı darmadağın ettiler

Gençlerin gece geç saatlerde park ve çevresine verdikleri zarar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde bulunan Korucuk Park Mesire Alanı’na gelen bir grup genç gece geç saatlerde piknik alanında bulunan masaları kırıp döktü. Daha sonrasında hızını alamayan gençler parçaladıkları masaların tahtalarıyla çevrede bulunan kamelyalara da zarar verdi. Korucuk Park’ta bu duruma sıkça rastlanıldığını iddia eden bir vatandaş ise, gençlerin masaları parçalama anı ve çevreye verdikleri zararı cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Parkın çevresinde oturan halk ise durumdan rahatsızlığını dile getirerek, yaşanan bu tür olaylarla ilgili gereken hassasiyetin gösterilmesini yetkililerden istedi.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde; gençlerin önce park alanında bulunan masaları kırıp dökerek sağa sola savurduğu daha sonrasında ise parçaladıkları masaların tahtaları ile çevreye zarar verdikleri görülüyor.