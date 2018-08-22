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22 Ağustos 2018 13:57

Gece yarısı drift yapan sürücüler mahalleliyi bıktırdı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde drift yapan sürücüler mahalleliyi bıktırdı.

Gece yarısı drift yapan sürücüler mahalleliyi bıktırdı

22 Ağustos 2018 13:57

Drift yapan trafik magandaları yüzünden uyuyamayan vatandaşlar, magandaların tehlikeli şovunu cep telefonuyla görüntüledi.


Erenler ilçesi Atatürk Sanayi mevkiinde özellikle gece saatlerinde araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlike saçıyor. Drift tutkunları yaptıkları tehlikeli şovlarla trafikteki sürücülerin canını ve kendi canlarını hiçe sayarak mahalle sakinlerini de rahatsız ediyor. Driftçilerin dakikalarca süren şovu nedeniyle oluşan gürültüden bıkan mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde; bir grup sürücünün seyir halindeki araçlara aldırmadan kavşak içinde drift yaptığı anlar görülüyor.




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