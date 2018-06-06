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06 Haziran 2018 16:06

Gecikmiş borçlarda yüzde 90 indirim fırsatı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak yer alan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgiler verdi.

Gecikmiş borçlarda yüzde 90 indirim fırsatı

06 Haziran 2018 16:06


Yeni torba yasanın gecikmiş tüm borçlara yönelik önemli kolaylıklar getirdiğini belirten Belik, “Yasa ile vade tarihi 31 Mart 2018 ve öncesi olan tüm gecikmiş borçlar yapılandırılabilecek. Peşin ödemelerde gecikme zammı yerine hesaplanan Yurtiçi ÜFE oranında yüzde 90 indirim yapılacak. Daha önceki torba yasalarda peşin ödemelerde getirilen indirim oranı yüzde 50’ydi. Yasa kapsamında borçlar 6-9-12 ve 18 taksit olarak yapılandırılabilecek. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 Salı. Yine kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilmesine ilişkin düzenleme ile ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak ruhsatsız ve iskânsız yapılarda geçici su aboneliği yapılabilecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ise ‘Yapı Kayıt Belgesi’ için 31 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar E-Devlet üzerinden müracaatta bulunabilecekler” dedi.




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