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06 Temmuz 2018 15:56

Gecikmiş borcu olanlar için yüzde 90 indirim fırsatı devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, ‘Torba Yasa’ olarak bilinen 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile gecikmiş borcu olanların ciddi indirim ve taksit imkanlarından yararlanabilme fırsatlarının devam ettiğini söyledi.

Gecikmiş borcu olanlar için yüzde 90 indirim fırsatı devam ediyor

06 Temmuz 2018 15:56


Yürürlüğe giren 7143 sayılı yeni torba yasanın 31 Mart 2018 ve öncesine yönelik gecikmiş borçlara ilişkin ciddi indirim ve taksit imkânları sunduğunu söyleyen SASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim yapılacağını vurguladı. Yeni torba yasa ile vade tarihi 31 Mart 2018 ve öncesi olan tüm gecikmiş borçların yapılandırılabileceğinin altını çizen Yıldız, “Bu yasa ile gecikmiş tüm borçlara yönelik önemli kolaylıklar sağlanıyor. Borçlar peşin ödendiği takdirde gecikme zammı yerine hesaplanan Yurtiçi ÜFE oranında yüzde 90 indirim imkanı var" dedi.


Yıldız, "Daha önceki torba yasalarda peşin ödemelerde getirilen indirim oranı yüzde 50’ydi. Ayrıca borçlar 6-9-12 ve 18 taksit olarak yapılandırılabilecek. Taksitlerin 2 ayda bir ödenecek olması ayrı bir kolaylık. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Temmuz 2018 Salı gününe kadar başvuru yapması gerekiyor. Yine kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen, imar barışı kapsamında değerlendirilerek ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak ruhsatsız ve iskânsız yapılarda geçici su aboneliği yapılabilecek. İmar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ise ‘Yapı Kayıt Belgesi’ için E-Devlet üzerinden 31 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar müracaatta bulunabilecekler” diye konuştu.




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