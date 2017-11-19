‘Geçmişten Günümüze Sakarya’ Sempozyumu başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) işbirliği ile 23-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası ‘Geçmişten Günümüze Sakarya’ Sempozyumu (Tarih-Kültür-Toplum) başlıyor. Sakarya ve çevresinin eski çağlardan bugüne önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, sempozyumun Sakarya’nın tarihine ışık tutacağını kaydetti. Aktürk, “Büyükşehir Belediyemiz ve OSAMER işbirliğiyle düzenleyeceğimiz sempozyumla şehrimizin tarihsel ve toplumsal zenginliklerinin, alanında uzman bilim adamları tarafından bütüncül bir şekilde ele alınmasını sağlayacağız. 23-25 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceğimiz sempozyumun takvimini belirledik. sakaryasempozyumu.org adresinden takvimle ilgili tüm detaylara ulaşılabilmektedir. İnşalalh şehrimiz tarihi açısında büyük önem verdiğimiz sempozyum, şehrimizi daha yakından tanımaya vesile olacak. 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi’nde açılış konuşmaları ile programımız başlamış olacak” dedi.

Aktürk, “Sempozyomda gerçekleştirilecek oturumların başlıklarını da belirledik. Antik Dönemde Sakarya, Bizans Döneminde Sakarya, Erken Osmanlı Döneminde Sakarya, Sakarya’da Gündelik Hayat ve Yansımaları, Sakarya’ya Dair Anlatılar, 19. Yüzyılda Sakarya’da İdari ve Sosyal Gelişmeler, Sakarya’da Basın ve Toplum, Şiir ve Edebiyat, Adapazarlı Değerler, Cumhuriyet Dönemi Sakarya’sında Siyaset ve Yönetim, I. Dünya Harbinden II. Dünya Harbine: Savaş Yıllarında Sakarya, Osmanlı Döneminde Sakarya’da Eğitim, Antik Dönemden Osmanlı’ya Sakarya Nehri: Coğrafya, Ulaşım ve Ticaret, Sakarya Coğrafyası, Osmanlı Dönemi’nde Sakarya’da Sosyal ve İktisadi Yapı, Sakarya’da Bayındırlık Hizmetleri ve Ticari Hayat, Edebiyatta Sakarya ve Sakaryalılık, Sakarya Türküleri, Sakarya’da Dokumacılık ve Giyim Kuşam, Sakarya’da Spor ve Turizm, Sakarya’nın Göç Serüveni, 19 ve 20. Yüzyıl Başlarında Sakarya’ya Göç: Muhacirler ve Mübadiler, Sakarya’da Göç ve Sosyal Yapı, Sakarya’da Toplumsal Hareketlilik ve Değişim, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sakarya’da Nüfus ve Sakarya’da Sanat ve Mimari oturum başlıklarımızı oluşturuyor. Değerlendirme paneli ve 25 Kasım Cumartesi günü sempozyumumuza akademik katkı sunan hocalarımızla gerçekleştireceğimiz Taraklı Gezisi ile sempozyumumuzu tamamlayacağız. Tüm hemşerilerimizi ve öğrencilerimizi bu önemli sempozma şimdiden davet ediyorum” diye konuştu.