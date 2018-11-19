Geleceğin tasarımcıları Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde

ve 11.sınıf öğrencileri, Serdivan Çocuk Akademisi bünyesinde Moda Tasarımı derslerine katılarak bilgi ve becerilerini pekiştirecekler.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Serdivan Fikir Sanat Akademisi ve Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada; derslerin haftada iki gün olmak üzere toplam 8 hafta süreceği belirtilirken, toplam 52 öğrencinin katıldığı programlarda ilgili bölüm öğretmenlerinin de yer alacağı ifade edildi. Protokolle birlikte moda tasarım öğrencileri Serdivan Çocuk Akademisi'nde çalışmalara başladı.

Serdivan Çocuk Akademisi'nde müzikten sinemaya, ebrudan yabancı dil eğitimlerine kadar 21 farklı kulüp çalışmasıyla öğrencileri misafir ettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzalanan eğitim iş birliği protokolüne de değinerek, “Gençlerimizin potansiyelinin farkındayız. Onların her alanda öncü olabilmeleri için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Çünkü onlara imkan verilmesi halinde biliyoruz ki; başarılı olacaklardır. Biz de Serdivan Fikir Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren Çocuk Akademimizin kapılarını öğrencilerimize açtık. Onlar yeteneklerini ortaya koydukça biz onların başarılarıyla gururlanacağız” dedi.