Geleneksel Pasta Süsleme Yarışması Sapanca’da devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Pasta Süsleme Yarışması’nın bir sonraki adresi Sapanca SGM oldu. 22 yarışmacının katıldığı, 7-14 yaş arasındaki miniklerin hayallerindeki pasta yapabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, öğrenciler ve aileleri yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Sosyal Gelişim Merkezlerimizde birbirinden farklı branşlarda çocuklarımızın ufkunu açmaya devam ediyoruz. Pasta Süsleme Yarışması’nda çocuklarımızın hayal ürünlerini ortaya koyuşlarını izledik. Birbirinden güzel pastalar ile karşımıza geldiler. Bu gibi etkinliklerle çocuklarımızın gelişimini görmek bizleri bir hayli mutlu ediyor. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Ailelerine de bu güzel günlerde bizleri yalnız bırakmadıkları için minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah yeni dönemlerde daha fazla çocuğa ulaşır ve daha fazla öğrencinin ufkunu açmayı başarırız” dedi.

Yarışmadan derece ile ayrılan öğrenciler ise şu şekilde oldu; 1’incilik ödülü Yasemin Arkan - Zeynep Arkan, 2’ncilik ödülü Sibel Baba - Berra Baba ve 3’üncülük ödülü ise Başak Avcı - Hüsna Nalbantoğlu.