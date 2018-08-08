Genç Atölye ve SAMEK Yaz Kursları’na eğlenceli veda

Sona eren Genç Atölye ve Sanat ve Meslek Eğitim yaz kursları için Poyrazlar Gölü’nde kapanış programı düzenlendi. Programda çocuklar, güzel havanın ve etkinliğin tadını çıkardı. Konuyla ilgili bilgi veren Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, “6 haftalık güzel bir yaz kursu dönemi geçirdik. Şimdi çocuklarımızla beraber Yaz Kurslarının bitimini kutlamak için Poyrazlar Gölü’nde güzel bir piknik organizasyonu düzenledik. Oyunlar, danslar, müzikler kısacası her şey çocuklarımızın mutluluğu için. Kursiyerlerimiz yaz dönemi boyunca çok çalışarak sorumluluklarını yerine getirdiler. Gençlerimizin kendilerini Büyükşehirle keşfetmelerinden dolayı mutluluk duyuyorum. Bugünün çocuklarımızın hafızalarında güzel bir anı olarak kalmasını istiyorum. İnşallah daha nice güzel etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerini güldürebiliriz” dedi.