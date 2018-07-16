Genç Atölye’de eğitimler sürüyor

’sü düzenlenen Genç Atölye’de eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Genç Atölye’de düzenlenen Kamera Arkası Söyleşileri dersinde öğrencilerle bir araya gelen Enver Gülşen, propaganda sinemalarının hazırlanışına dair detayları öğrencilerle paylaştı. Genç Atölye’de öğrencilere bilgiler sunan Enver Gülşen, “Bazılarınızın belki de bildiği ama birçoğunuzun ilk defa duyduğu bir konudan bahsedeceğim. ‘Sovyet Propagandası’ size sormak istediğim sorudur. Bildiğimiz propaganda film türüdür. Her sahne kısa kısa çekilir ve ayrı ayrı montajlanır. Propaganda filmleri montaj masasında bir fikir üreterek film yaparlar. Propaganda sineması dediğimiz olay insan üzerinde psikolojik etki oluşturmaktır. Yani iyi ve kötü olan olayları çarpıştırarak insanlara sunar” dedi.

Eğitimlerde öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek izlenimlerini paylaşan Enver Gülşen, “Çok iyi bir grupla birlikteyim. Yıllardır böyle programlar yapıyorum ve öğrencilerin gözlerindeki ışığı görebiliyorum. Hepsi her konuda bana sorular yönlendirebiliyor. Daha sinema ve kültürleriyle alakalı öğrencilerin ilgisini deşmeye yeni başladım. Sinema üzerine konuşmak her konuda konuşmak anlamına gelebiliyor. Öğrencilerin bu konularda da bana güzel sorular yönlendirmesi benim hoşuma gidiyor. İnşallah böyle güzel devam ederiz” diye konuştu.