Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 16:33

Genç Atölye’de ilk hafta geride kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin liselilere dönük gerçekleştirdiği Genç Atölye’de eğitimlerin ilk haftası sona erdi.

Genç Atölye’de ilk hafta geride kaldı

10 Temmuz 2017 16:33


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye’de dersler devam ediyor. Liseli gençlerin yaz tatillerini daha verimli hale getirmek hedefiyle düzenlenen eğitimlerde ilk hafta geride bırakıldı. 10 farklı branşı kapsayan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenciler ayrıcalıklı bilgiler edinmenin mutluluğunu yaşadı. Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, eğitimlerin sonunda genç öğrencilerin farklı alanlarda bilgi sahibi olacaklarını vurguladı.


Genç Atölye Kitap Tahlili sınıfında Ercan Yılmaz hocanın eşliğinde Mustafa Kutlu’nun ‘Hüzün ve Tesadüf’ adlı eseri incelendi. Liderlik ve Yöneticilik Atölyesi’nde ise eğitmen Ahmet Canan Karakaş öğrencilere tanışma ve algı yönetiminin öneminden bahsetti. Film Okumaları Atölyesi’nde Enver Gülşen, sinemanın temel prensiplerine değindi. Selim Gündüzalp Genç İstikbal Atölyesi’nde ‘Değerlerimiz’ üzerine gençlere konuşma yaptı. Cahit Zarifoğlu’nun eserleri Edebiyat Atölyesinde Zeynep Arkan önderliğinde incelendi. Tarih Atölyesi’nde ‘Osmanlı’nın izinde adım adım’ dersleri kapsamında liselilere Bursa-İznik gezisi düzenlendi. Dersin hocası Haşim Şahin, İznik’te Osmanlı tarihiyle ilgili Yavuz Bahadıroğlu ile söyleşi gerçekleştirildi. Fikir ve Proje Geliştirme dersinde eğitmen Aykut Ulgar gençlere fikir üretme, problem çözme ve proje fikrinin belirlenmesi konularından bahsetti. Doğaçlama Atölyesi’nde ise Ozan Şahin öğrencilere yaratıcı drama hakkında bilgiler verdi. Genç Gezginler, Söğütlü Akgöl’de Erkan Kotan ile doğa harikalarını beraberce keşfettiler.


Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde gerçekleşen Genç Atölye eğitimlerinde Tezhip dersinde Betül Esginus, Çini Seramik sınıfında Arzu Kama, Ebru branşında Arzu Atalay ve Büşra Altmışdört, Çamur Şekillendirme’de Mehmet Hüseyin Karaca ve Kaligrafi sınıfında Emrah Yücel liseli öğrencilerle bir araya gelerek branşlar hakkında bilgiler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!