Genç Atölye’de ilk hafta geride kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye’de dersler devam ediyor. Liseli gençlerin yaz tatillerini daha verimli hale getirmek hedefiyle düzenlenen eğitimlerde ilk hafta geride bırakıldı. 10 farklı branşı kapsayan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenciler ayrıcalıklı bilgiler edinmenin mutluluğunu yaşadı. Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, eğitimlerin sonunda genç öğrencilerin farklı alanlarda bilgi sahibi olacaklarını vurguladı.

Genç Atölye Kitap Tahlili sınıfında Ercan Yılmaz hocanın eşliğinde Mustafa Kutlu’nun ‘Hüzün ve Tesadüf’ adlı eseri incelendi. Liderlik ve Yöneticilik Atölyesi’nde ise eğitmen Ahmet Canan Karakaş öğrencilere tanışma ve algı yönetiminin öneminden bahsetti. Film Okumaları Atölyesi’nde Enver Gülşen, sinemanın temel prensiplerine değindi. Selim Gündüzalp Genç İstikbal Atölyesi’nde ‘Değerlerimiz’ üzerine gençlere konuşma yaptı. Cahit Zarifoğlu’nun eserleri Edebiyat Atölyesinde Zeynep Arkan önderliğinde incelendi. Tarih Atölyesi’nde ‘Osmanlı’nın izinde adım adım’ dersleri kapsamında liselilere Bursa-İznik gezisi düzenlendi. Dersin hocası Haşim Şahin, İznik’te Osmanlı tarihiyle ilgili Yavuz Bahadıroğlu ile söyleşi gerçekleştirildi. Fikir ve Proje Geliştirme dersinde eğitmen Aykut Ulgar gençlere fikir üretme, problem çözme ve proje fikrinin belirlenmesi konularından bahsetti. Doğaçlama Atölyesi’nde ise Ozan Şahin öğrencilere yaratıcı drama hakkında bilgiler verdi. Genç Gezginler, Söğütlü Akgöl’de Erkan Kotan ile doğa harikalarını beraberce keşfettiler.

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde gerçekleşen Genç Atölye eğitimlerinde Tezhip dersinde Betül Esginus, Çini Seramik sınıfında Arzu Kama, Ebru branşında Arzu Atalay ve Büşra Altmışdört, Çamur Şekillendirme’de Mehmet Hüseyin Karaca ve Kaligrafi sınıfında Emrah Yücel liseli öğrencilerle bir araya gelerek branşlar hakkında bilgiler verdi.