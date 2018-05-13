Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 12:53

Genç Atölye’de kayıtlar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençler için hayata geçirilen Genç Atölye’de kayıtlar başlıyor.

Genç Atölye’de kayıtlar başlıyor

13 Mayıs 2018 12:53


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Genç Atölye’nin 6 hafta eğitim sunacağını söyledi. Aktürk, “Gençlere içerisinde bulundukları sınıf ortamından ziyade gezip görebilecekleri ve uygulama alanı bulabilecekleri imkanlar sunan Genç Atölye’ye, tüm öğrencilerimizi davet ediyorum” dedi.


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Genç Atölye projesinin, Sakaryalı gençlerin vazgeçilmezi olduğunu söyleyerek “2016 yazında hayata geçirdiğimiz Genç Atölye projemiz, Sakaryalı gençlerin vazgeçilmezi oldu. Gençlere içerisinde bulundukları sınıf ortamından ziyade gezip görebilecekleri ve uygulama alanı bulabilecekleri imkanlar sunan Genç Atölye, liseli gençler tarafından her yaz yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yaz sezonunda da 6 haftalık bir eğitim sunacak olan Genç Atölye, heyecan ve özlemle liselilerle buluşmayı bekliyor” diye konuştu.


Genç Atölyenin 20 farklı branşta hizmet vereceğini belirten Aktürk, branşlar hakkında da bilgiler vererek, “Genç Atölye’de 2 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yer alacak 20 farklı branş ise şöyle; Başka Okumalar Başka Hayatlar, Duygu Yönetimi Atölyesi, Doğaçlama Atölyesi, Edebiyat Söyleşileri, Genç Gezgin, Genç Medya, Genç İstikbal, Girişimcilik ve İnovasyon Okulu, Kamera Arkası Söyleşiler, Karikatür Atölyesi, Sanat Ya Hu, Sıra dışı Tarih Atölyesi, Yazı, Editörlük ve Dergicilik Atölyesi, Hat Atölyesi, Tezhip Atölyesi, Minyatür Atölyesi, Çini Atölyesi, Ebru Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi ve Çamur Şekillendirme Atölyesi” şeklinde konuştu.


Başvuruların 14 Mayıs’tan 8 Haziran’a kadar süreceğini aktaran Aktürk, “Genç Atölye için başvurular 14 Mayıs Pazartesi günü başlayıp, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Başvurular Orhan Cami karşısında bulunan SAMEK Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Bir öğrenci 3 farklı atölyeye başvuruda bulunabilecek. Uygulamalı derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin velileriyle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kayıt olmak isteyenler ayrıntılı bilgi için 2770796 numaralı telefonu arayabilir. Tüm öğrencilerimizi kültür sanat dolu bir yaz dönemi için Genç Atölye’ye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
20
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç