Genç Atölye’de kayıtlar başlıyor

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Genç Atölye’nin 6 hafta eğitim sunacağını söyledi. Aktürk, “Gençlere içerisinde bulundukları sınıf ortamından ziyade gezip görebilecekleri ve uygulama alanı bulabilecekleri imkanlar sunan Genç Atölye’ye, tüm öğrencilerimizi davet ediyorum” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Genç Atölye projesinin, Sakaryalı gençlerin vazgeçilmezi olduğunu söyleyerek “2016 yazında hayata geçirdiğimiz Genç Atölye projemiz, Sakaryalı gençlerin vazgeçilmezi oldu. Gençlere içerisinde bulundukları sınıf ortamından ziyade gezip görebilecekleri ve uygulama alanı bulabilecekleri imkanlar sunan Genç Atölye, liseli gençler tarafından her yaz yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yaz sezonunda da 6 haftalık bir eğitim sunacak olan Genç Atölye, heyecan ve özlemle liselilerle buluşmayı bekliyor” diye konuştu.

Genç Atölyenin 20 farklı branşta hizmet vereceğini belirten Aktürk, branşlar hakkında da bilgiler vererek, “Genç Atölye’de 2 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yer alacak 20 farklı branş ise şöyle; Başka Okumalar Başka Hayatlar, Duygu Yönetimi Atölyesi, Doğaçlama Atölyesi, Edebiyat Söyleşileri, Genç Gezgin, Genç Medya, Genç İstikbal, Girişimcilik ve İnovasyon Okulu, Kamera Arkası Söyleşiler, Karikatür Atölyesi, Sanat Ya Hu, Sıra dışı Tarih Atölyesi, Yazı, Editörlük ve Dergicilik Atölyesi, Hat Atölyesi, Tezhip Atölyesi, Minyatür Atölyesi, Çini Atölyesi, Ebru Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi ve Çamur Şekillendirme Atölyesi” şeklinde konuştu.

Başvuruların 14 Mayıs’tan 8 Haziran’a kadar süreceğini aktaran Aktürk, “Genç Atölye için başvurular 14 Mayıs Pazartesi günü başlayıp, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Başvurular Orhan Cami karşısında bulunan SAMEK Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Bir öğrenci 3 farklı atölyeye başvuruda bulunabilecek. Uygulamalı derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin velileriyle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kayıt olmak isteyenler ayrıntılı bilgi için 2770796 numaralı telefonu arayabilir. Tüm öğrencilerimizi kültür sanat dolu bir yaz dönemi için Genç Atölye’ye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.