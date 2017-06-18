Genç Atölye’de kayıtlar sürüyor

Liseli gençler 6 hafta boyunca 10 farklı branşta eğitimler görecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye’de kayıtlar 23 Haziran Cuma günü son bulacak. Genç Atölyedeki derslerin içerikleri hakkında bilgi veren Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, “Atölye’de gençler 6 hafta boyunca 10 farklı branşta alanında uzaman eğitmenlerden eğitimler alacak. Genç Edebiyat Atölyesi, 6 hafta boyunca 6 farklı edebiyatçıyı gençlerle buluşturacak. Genç Tarih Atölyesinde kursiyerler Doç. Dr. Haşim Şahin koordinatörlüğünde Osmanlı’nın izinde adım adım 6 şehri işleyecek. Sakaryalı gezginler ise Genç Gezgin atölyesinde uzman liderler eşliğinde 6 hafta boyunca 6 farklı parkuru keşfetmenin ayrıcalığını doyasıya yaşayacaklar. Ayrıca gençler yazar Selim Gündüzalp ile Genç İstikbal Atölyesinde hayatın içinden ve geleceğe dair sohbetlerle buluşacaklar. Geleneksel Sanatlar Atölyesinde ise katılımcılar Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Ebru, Kaligrafi, Çamur Şekillendirme sanatının tüm inceliklerini öğrenecek” dedi.

Kama, “Kitap Tahlili Atölyesinde gençlerimiz Şair-Yazar Ercan Yılmaz ile 6 hafta boyunca 3 farklı mekanda kitap tahlilleri yapacak. Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçılarından Ozan Şahin ve ekibi Doğaçlama Atölyesinde kursiyerlerle doğaçlama tiyatro çalışmaları gerçekleştirecek. Fikir ve Proje Geliştirme Atölyesinde gençler proje uzmanları ile eğitim süresince farklı fikirler ve projeler üzerine çalışmalar gerçekleştirecekler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş, etkili iletişim ve liderliğe dair ders içerikleriyle katılımcılarla buluşacak. Son olarak Film Okumaları Atölyesinde gençler 6 farklı yönetmen-senarist ve film eleştirmeni 6 film ve 6 konu işlenecek. Faydalı bir yaz dönemi geçirme imkanı sunacak Genç Atölye’ye tüm öğrenci kardeşlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.