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02 Ağustos 2018 12:51

Genç Atölye’de mizah ve espri karikatürle buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Genç Atölye’de dersler tüm hızıyla devam ediyor.

Genç Atölye’de mizah ve espri karikatürle buluşuyor

02 Ağustos 2018 12:51


Karikatür Atölyesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Yusuf Kot, doğru çizimlerle karikatür figürleri ve espri oluşturmanın inceliklerini katılımcılarla paylaşıyor. Karikatür Atölyesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara değinen Yusuf Kot, “İlk olarak mizahın ve karikatürün önemi konusunda bilgi paylaşımında bulunduk. Karikatürler bizim gündelik yaşantımızın eserleridir. Atölyemizde gözümüze çarpan 2 unsur mizah ve esprinin karikatür ile buluşmasıdır. Gündelik yaşantımızda mizahı nerede kullanıyoruz, karikatür ile resmi nasıl ayırt ediyoruz, karikatürün diğer sanat dallarından farkı nedir gibi sorular üzerinde fikir alışverişi yaptık. Çizim derslerimizde figürlerimize hareket kazandırmayı, çizimlerde espri bulma yöntemleri ve karakterler arası ilişkileri inceledik. Eğitimlerimizin sonunda genç arkadaşlarımız kendi ürettikleri esprileri kolayca karikatüre çevirebilecek” dedi.




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