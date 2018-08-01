Genç Atölye’de proje üretiyorlar

Devam eden dersler kapsamında ‘Girişimcilik ve Proje Atölyesi’ sınıfı öğrencileri Sakarya için proje üretmeye adım attılar. Sakaryalı liseli öğrenciler çevre, teknoloji, toplumsal yenilik, inovatif ulaşım sistemleri gibi birçok alanda 72 adet proje önerisi hazırladı. Girişimcilik ve Proje Atölyesi Eğitmeni Aykut Ulgar, “Gençlerimize uygulamalı girişimcilik ve proje yönetimi eğitimi ile fikirlerinin ticarileştirmeleri için yeni bir yaklaşım kazandırıyoruz. Derslerimizde 72 adet şehrin kazanımı olacak proje önerisini öğrencilerimiz hazırladı. Bu proje önerileri eğitim sonrasında kitapçık haline getirerek, birçok kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmayı düşünüyoruz. Geleceğimiz için bu denli eğitimler çok önemli olduğunu bilmemiz gerekir çünkü üretemeyen ve geliştiremeyen bir toplum başka ülkelerin ürettikleri ürünlere mahkum olur. Bu da ülkelerin gelişimlerini dışa bağımlılıklarından dolayı zarar uğratır” dedi.