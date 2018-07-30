Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 13:51

Genç Atölyelerde dersler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen Genç Atölye’de dersler tüm hızıyla devam ediyor.

Genç Atölyelerde dersler devam ediyor

30 Temmuz 2018 13:51


Genç Atölye’de Kamera Arkası Söyleşileri dersinde öğrencilerle bir araya gelen Mutlu Kurnalı, sinema hakkında bilgileri öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerle buluşan Mutlu Kurnalı, “Sinema filmi çekilirken, eğer bir kitaptan alıntı yapılıyorsa hemen çekimleri tamamlanıp izleyicilere sunulur. Ama gerçekten film araştırması yapan ve detaylı bir şekilde inceleyen kişiler filmi çeken yönetmenin kitap ile bağlantılı mı gidiyor yani gerçekten ortaya bir sanat çıkıyor mu bunu incelemek ister. Size şöyle bir örnek vermek isterim; ‘Ağlayan Çayır’ filminde Angelopoulos kendi istediği bir olay olan mülteci ruhunu oradan yansıtıyor. Ama orada ki bizlere yansıttığı en önemli şey o ruhtur” dedi.


Kurnalı, “Sinema sanat dalları arasında son dal olarak geçer. Edebiyattan sinemaya kadar toplamda 7 daldır. 19’uncu yüzyılda ortaya çıkıp 20’nci yüzyılda gelişen bir sanat dalı hakkında konuşmalar yapıyoruz. Sinema tüm sanat dallarından farklıdır. Bu 7 farklı dal içinde kalem kâğıt düşünce özgürlüğünü hep birlikte işleyebiliriz fakat sinema böyle değildir. Sinema’nın içine teknoloji giriyor. Ama unutmayın ki teknoloji de sinemanın sadece parçası olarak kalmaktadır. Sinema hem yaratıcılık hem de teknolojinin oluşturduğu bir mucizedir. Girişimci oluşumuzun bir parçasıdır sinema. Çünkü sinemada başarılı olmak için elimize kalem kâğıttan fazlası olan ‘teknolojiyi’ almamız gerekir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç