Genç Atölyelerde dersler devam ediyor

Genç Atölye’de Kamera Arkası Söyleşileri dersinde öğrencilerle bir araya gelen Mutlu Kurnalı, sinema hakkında bilgileri öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerle buluşan Mutlu Kurnalı, “Sinema filmi çekilirken, eğer bir kitaptan alıntı yapılıyorsa hemen çekimleri tamamlanıp izleyicilere sunulur. Ama gerçekten film araştırması yapan ve detaylı bir şekilde inceleyen kişiler filmi çeken yönetmenin kitap ile bağlantılı mı gidiyor yani gerçekten ortaya bir sanat çıkıyor mu bunu incelemek ister. Size şöyle bir örnek vermek isterim; ‘Ağlayan Çayır’ filminde Angelopoulos kendi istediği bir olay olan mülteci ruhunu oradan yansıtıyor. Ama orada ki bizlere yansıttığı en önemli şey o ruhtur” dedi.

Kurnalı, “Sinema sanat dalları arasında son dal olarak geçer. Edebiyattan sinemaya kadar toplamda 7 daldır. 19’uncu yüzyılda ortaya çıkıp 20’nci yüzyılda gelişen bir sanat dalı hakkında konuşmalar yapıyoruz. Sinema tüm sanat dallarından farklıdır. Bu 7 farklı dal içinde kalem kâğıt düşünce özgürlüğünü hep birlikte işleyebiliriz fakat sinema böyle değildir. Sinema’nın içine teknoloji giriyor. Ama unutmayın ki teknoloji de sinemanın sadece parçası olarak kalmaktadır. Sinema hem yaratıcılık hem de teknolojinin oluşturduğu bir mucizedir. Girişimci oluşumuzun bir parçasıdır sinema. Çünkü sinemada başarılı olmak için elimize kalem kâğıttan fazlası olan ‘teknolojiyi’ almamız gerekir” diye konuştu.