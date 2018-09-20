Genç çiftçilerin yolunu açacak olan proje faaliyete geçiyor

Türkiye'de güvenli gıda problemi yaşandığını ve bu problemi göz önüne alarak bölgenin gıda ihtiyacına cevap vermek adına Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduğunu belirten Ziraat Mühendisi Nurşen Acar, modern ve büyük bir sera projesini hayata geçirmek için Karasu'da çalışmalarını tamamlama noktasına geldiğini söyledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet eden Ziraat Mühendisi Nurşen Acar, genç çiftçilerin de yolunu açan bir projeyi faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Acar, Sakarya'nın kuzeyinde de ilk olma özelliğini taşıyan projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Yaklaşık 800 metrekare büyüklüğünde bir alanı kapalı seraya dönüştüren Acar, “Proje kapsamında devlet tarafından 30 bin liralık bir hibe verildi. Bu miktarın üzerine kendimiz de ekleyerek Karasu'da bir ilk niteliğindeki bu projeyi hayata geçirdik. Bizden sonra Genç Çiftçi Projesi ile birçok girişimcinin de Karasu'ya yatırım yapmasını bekliyoruz” dedi.

Karasu'nun Hürriyet Mahallesi'nde kurdukları serada senede iki dönem halinde ekim yapılacağını dile getiren Ziraat Mühendisi Nurşen Acar, güz döneminde seraya yaklaşık 7 bin adet marul ekileceğini ve kış döneminde tüketiciye sunulacağını belirtti. Bahar döneminde ise 2 bin 250 domates fidesini ekeceklerini ve 15 tona yakın mahsul almayı beklediklerini ayrıca salatalık fidesi de ekeceklerini söyledi. Acar, “Babamın da bu mesleği yapıyor olması beni teşvik etti. Devlet desteği ile projeye başvurdum. Bölgede bulunan üretime bu şekilde katkıda bulunmayı hedefleyerek seracılık konusundaki eksiği de tamamlamak istedim. Kuzey bölgesinde seracılık konusunda yeterli seviyede çalışma yapılmıyor. Genç Çiftçi Projesi ile ilk adımı attık ve bölgemizdeki genç çiftçilerin de yolunu açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Nurşen Acar'ın babası olan Karasu Tarımını Geliştirme Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şükrü Acar ise, “Yaklaşık 16 yıldır Hürriyet Mahallesi'nde çiftçilik yapıyoruz. Bölgenin tarım anlayışını değiştirmek için uzun yıllardır plan yaptık. Bölgemizde tek ürün ekiliyor ve toprak nadasa bırakılıyordu. Biz, çift ürün ekilip, basınçlı ve sulama sistemleriyle ilgili sistemi değiştirmeye çalıştık. Şimdi de damlama sulama sistemini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çiftçi arkadaşlarımız da yatırımın faydasını görüp örnek alarak onlar da bu sistemi faaliyete geçirmeye başladı. Kızımın da çiftçi ailesinin yolundan gitmesi ve bayrağı bu şekilde yukarıya çıkartması bizleri memnun etti. Yetkililerden beklentimiz ise, son günlerde gündeme gelen seracılık ihtisas bölgesinin oluşturulmasıdır. Biz çiftçiler de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bugün bu proje ile Bilecik'in Çaltı beldesi, Antalya'nın Kumluca'sı olarak alınıyor. Karasu neden bu seviyelere gelmesin” şeklinde konuştu.