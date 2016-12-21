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21 Aralık 2016 17:11

Genç girişimciler kurulu üyeleri öğrencilerle bir araya geldi

Genç girişimciler kurulu üyeleri öğrencilerle bir araya geldi

21 Aralık 2016 17:11

TOBB Sakarya Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Alican Sak ve İcra Komitesi Üyeleri "Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemiz için girişimciliğe hazırlaması" amacıyla Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Söz konusu istişare toplantısında sanayi üniversite işbirliği çerçevesinde Sakarya Üniversitesindeki yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ilgi ile karşılandı. TOBB Sakarya Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Alican Sak yaptığı konuşmada ilimiz ve bölgemizde gençleri girişimciliğe özendirmek ve iletişimi sürekli kılmak adına düzenledikleri etkinlikler, çalışmaları, projeleri ve hedefleri ile ilgili bilgi verdi. Sak konuşmasında Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemiz için girişimciliğe hazırlaması amacıyla yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Merve Memiş’te “Girişimcilik” ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler, karşılıklı soru cevaplarla fikir alışverişinde bulunulan toplantıda öğrenciler toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek kendilerine destek veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren GGK Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.



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