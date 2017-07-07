Genç İletişimciler kep fırlattı

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Törene, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ve Prof. Dr. Musa Eken, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas Törende yaptığı konuşmasında, Sakarya Üniversitesi’nin 90 bin öğrencisi, 15 bin mezunu ile büyük bir aile olduğunu kaydetti. Rektör Elmas, “Bu büyük aileye iletişim fakültesinden mezun olan öğrencilerimizde katıldı. Halkla İlişkiler günümüz meslekleri arasında bir numara oldu. Dünyada yükseköğretim alanında köklü değişimler yaşanıyor. Bunların en başında iletişim geliyor. Gerek sözlü gerek sözsüz iletişimin önemi giderek artıyor” diye konuştu.

Dünyadaki değişime açık bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Elmas, “Üniversite olarak öğrencilerimizden mesleklerinde başarılı olmalarını ve iyi bir insan olmalarını bekliyoruz. İyi insan sadece alanında başarılı olmak değil, değerlerine sahip çıkan bireylerdir. Bizi insan yapan değerlerin önemi çok büyük” dedi.

Mezunlardan üniversiteyle olan bağlarını hiçbir zaman koparmamalarını tavsiyesinde bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman da konuşmasında 4 yıl önce kurulan fakültenin her geçen gün imkanlarının arttığını belirtti. Mezun olan öğrencilerin sektörde başarılı olmaları temennisinde bulunan Prof. Dr. İşman, “Mezun olan öğrencilerimizin yolu açık olsun” diye konuştu.

İletişim Fakültesi birincisi, aynı zamanda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü birincisi Aykut Yalçın oldu. Yalçın, ödülünü ve belgelerini Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın elinden aldı.

Tören, İletişim Fakültesi öğrencilerinin kep fırlatması ile sona erdi.