Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:42

Genç ressamlar Arifiye SAMEK’te yetişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK bünyesinde yaz kursları hız kesmeden eğitim sunmaya devam ediyor.

Genç ressamlar Arifiye SAMEK’te yetişiyor

15 Temmuz 2018 14:42


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifeye SAMEK’te yaz kursu eğitimleri devam ediyor. Merkezde Resim dersinde buluşan genç yetenekler, renkli çalışmalarıyla göz dolduruyor. Hem eğlenip hem öğrenen minikler, yeni arkadaşlıklar edinmenin ayrıcalığını da SAMEK’lerde yaşıyor. Arifiye SAMEK’te genç yetenekler renkli çalışmalara imza atıyor.


Arifiye SAMEK Resim Öğretmeni Erdem Özgür, eğitimlerde çok yetenekli öğrencilerin yer aldığını söyleyerek, “Dönemin başından beri aktif olarak hem yetişkinlerle hem de çocuklarla çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Yaz kurslarında verimli vakit geçirebilmek için çocuklarımızla değişik kavramlarıyla birlikte renk, ışık, gölge ve perspektif konularını işleyeceğiz. Bu dönem sonuna doğruda özgün çalışmalarla birlikte dönemimizi bitireceğiz. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. SAMEK öğrenci arkadaşlarımıza yeteneklerini keşfetmeleri noktasında büyük bir fayda sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç