Genç ressamlar Arifiye SAMEK’te yetişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifeye SAMEK’te yaz kursu eğitimleri devam ediyor. Merkezde Resim dersinde buluşan genç yetenekler, renkli çalışmalarıyla göz dolduruyor. Hem eğlenip hem öğrenen minikler, yeni arkadaşlıklar edinmenin ayrıcalığını da SAMEK’lerde yaşıyor. Arifiye SAMEK’te genç yetenekler renkli çalışmalara imza atıyor.

Arifiye SAMEK Resim Öğretmeni Erdem Özgür, eğitimlerde çok yetenekli öğrencilerin yer aldığını söyleyerek, “Dönemin başından beri aktif olarak hem yetişkinlerle hem de çocuklarla çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Yaz kurslarında verimli vakit geçirebilmek için çocuklarımızla değişik kavramlarıyla birlikte renk, ışık, gölge ve perspektif konularını işleyeceğiz. Bu dönem sonuna doğruda özgün çalışmalarla birlikte dönemimizi bitireceğiz. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. SAMEK öğrenci arkadaşlarımıza yeteneklerini keşfetmeleri noktasında büyük bir fayda sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.