Gençler SAÜ’de İslami finansı öğreniyor ve uyguluyor

PESA tarafından yürütülen “Gençler İslami Finansı Öğreniyor ve Uyguluyor” isimli projede İslami Finans seminerlerine katılan öğrencilerden yapılan test sınavında başarılı olan 17 lise öğrencisine hediye çeki, Sakarya ve Kocaeli il birincilerine ise Neova Sigorta ve Katılım Emeklilik ’in destekleriyle Umre seyahati hediye edildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “İslam Ekonomisi ve Finansı ile ilgili çalışmalara benimde içinde bulunduğum bir ekip ile başlanmıştı. Hem Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) hem de PESA olarak bu alanda çeşitli çalışmalar ve projeler yürüttük. Sakarya Üniversitesi’nin öncülük yaptığı bu alan ülkemizdeki pek çok üniversiteye rehber oldu. Hem lisans hem de lisansüstü düzeyinde eğitimler veriliyor konferanslar ve kongreler düzenleniyor. Yayınlar yapılıyor, dergiler çıkartılıyor. Bir taraftan İslam Ekonomisiyle ilgili birikim hızla aktarılırken öbür taraftan yetişmiş insan gücünün oluşturulması için gayret sarf ediliyor. Sakarya Üniversitesi bu alanda önemli çalışmalar yapan üniversitelerden birisidir” dedi.

"Geniş kitlelere ulaşmak zorundayız"

Katılım bankacılığının henüz hak ettiği pozisyona ulaşamadığını belirten Rektör Savaşan, “Önümüzdeki 5-20 yıl içerisinde, katılım bankacılığın çok üst düzeylerde bulunması lazım. Bu konuda yapılan araştırmalara göre üzerimize düşen yük daha da fazla. Katılım bankacılığı sistemini iyi bir şekilde anlatarak daha geniş kitlelere ulaşmak zorundayız. Bu tarz çalışmalar Üniversite-STK işbirliği örneklerinden bir tanesi. Sakarya Üniversitesi olarak çeşitli STK’lar, sanayi kuruluşları, işletmelerle, belediyelerle vs. işbirliği içerisindeyiz. Ülkemizin ve bölgemizin kalkınması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Bu projede yer alan, emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

"50 binin üzerinde sporcumuzla 54 farklı branşta hizmet veriyoruz"

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik projelerine çeşitli destekler verdiğini söyledi.

Çelikel, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz 16 ilçede 50 binin üzerinde sporcumuzla 54 farklı branşta hizmet veriyoruz. Bunun yanında gençlik faaliyetlerimizde mevcut 15 bin üyemize hizmet veriyoruz. Gençlerimize İslami Finans ve Enstrümanları tanıtan finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincini kazandıran “Gençler İslami Finansı Öğreniyor ve Uyguluyor” projesinde emeği geçen başta PESA olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Doç. Dr. Şakir Görmüş hocamıza ve projeye katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Gençlerin hassasiyetini artırmayı hedefliyoruz"

Proje kapsamında Sakarya ve Kocaeli’nde 17 farklı okulda seminer verdiklerini ifade eden Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve PESA Başkanı Doç. Dr. Şakir Görmüş ise, “1983 yılında Türkiye de ilk defa Özel Finans Kurumları adı altında faaliyete başlayan İslami Bankaların 2005 yılında Katılım Bankası adını alarak faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. 2012 yılına kadar hızlı gelişme gösteren Katılım Bankacılığının sektördeki payı yüzde 5 ulaşmıştır. Son yıllarda Katılım Bankalarının gelişme hızında yavaşlama görülmektedir ve günümüzde yüzde 5 aşılamamıştır. Bu oran ülkemizde faiz hassasiyetinin çok fazla olmadığını göstermektedir. İş adamlarının bakışını değiştirmek çok zor çünkü ticaret olarak bakıyorlar. Bu nedenle bu proje ile geleceğimizin yöneticileri ve işadamları olan gençlerimizin bu konuya daha fazla hassasiyet duymalarını amaçladık” ifadelerini kullandı.

"Gençlerin İslami Finans Algısı"

Etkinliği ikinci oturumunda ise Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve PESA Başkanı Doç. Dr. Şakir Görmüş ‘ün moderatörlüğünde “Gençlerin İslami Finans Algısı” isimli bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak, İSEFAM Arş. Gör. Hakan Aslan, Necip Fazıl Kısakürek AİHL Müdür Yardımcısı Ferhat Enginalp ve proje birinci seçilen Necip Fazıl Kısakürek AİHL öğrencisi Ali Fuat Karaaslan konuşmacı olarak katıldı. Lise öğrencilerine bu bilinci kazandırmanın çok daha önemli olduğuna vurgu yapan Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak, “Okulda öğretilen teorik bilgilerden en kıymetli olanları, hayatla birleşenlerdir. Biz yasal bir iş yapıyoruz. Bugün dinin sahibi de devlettir. Herkes yönünü devlete bakarak belirler. Devletin desteklediği bir şey başarılı olabilir. Çok şükür bu alanda desteği her zaman görüyoruz” dedi.

Etkinlik soru-cevap kısmının ardından sona erdi.