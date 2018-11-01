'Gençliğin Kıymetini Bilmek' konulu konferans SAÜ'de düzenlendi

Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu (Mülteka lugati'd-dad) ile Gaye Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleşen konferansa İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit konuşmacı olarak katıldı. Yoğun katılımın olduğu konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, “Fakültemizde uzun yıllar öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Prof. Dr. Cevat Akşit hocamızı yeniden aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Akşit'in ilmi, ihlası ve tevazuu ile öne çıkan bir ilim adamı olduğunu ifade eden Bostancı, gençleri her zaman ilme, dini konuları delilleriyle araştırmaya ve bilinçli şekilde amel etmeye davet etmesi, akademik faaliyetler ile topluma hizmeti, ilim ile ameli cem etmesinin Cevat Akşit'i öne çıkaran özellikler olduğunu belirtti. Prof. Dr. Cevat Akşit, konuşmasında insan hayatının önemli bir merhalesi olan gençlik dönemi hakkında öğrencilere kendi hayatından da örnekler sunarak tavsiyelerde bulundu. Güncel dini tartışmalara da değinen Prof. Dr. Akşit, dini konularda doğru bilgi sahibi olmanın önemi üzerinde durdu.

Öğrencilere vakitlerini boşa geçirmemelerini ve ehli sünnet itikadından ayrılmamalarını tavsiye eden Akşit, farklı düşünceleri de okumayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Akşit, ayrıca Anadolu insanının sağlam bir mayası olduğunu hatırlatarak, hayatında bazı günahlar işlemiş olsalar da doğru ve kucaklayıcı bir dil kullanılması halinde bu insanların kazanılabileceğini ifade etti.

Programda ayrıca dinleyiciler tarafından sorulan sorular da Prof. Dr. Akşit tarafından cevaplandırıldı. Program İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın Prof. Dr. Cevat Akşit'e hediye takdiminin ardından sona erdi.