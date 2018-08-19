Genel Başkan Yardımcısı Yavuz görevi devraldı

Olağan Büyük Kongresinin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ahmet Sorgun’dan görevi devraldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olması ve ardından düzenlediği MKYK toplantısında yeni MYK üyelerinin belirlenmesinden sonra Ali İhsan Yavuz, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Devir teslim töreninde konuşan Ahmet Sorgun, “6. Olağan Büyük Kongremizin partimize, ülkemize, davamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kongremizde MKYK ve hemen ardından MYK belirlendi. 2 yılı aşkın birlikte çalıştığımız arkadaşım, kardeşim, meslektaşım Ali İhsan Yavuz’a bu görevi tevdi etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Allah hayırlı eylesin. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde de başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, “Çok güzel bir kongre yaşadık. Ardından MKYK toplandı. MYK’da açıklandı. Bize de Seçim İşleri görevi tevdi edildi. Daha önce 7 yıl Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve son 1 yıldır da Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını sürdürmekteydim. Ahmet Sorgun Başkanımızla birlikte çok başarılı işlere imza attık. Sayın Başkanımız bayrağı bize çok yüksek bir noktada teslim etti. İnşallah bizde o bayrağı aşağı düşürmeden çalışacağız. Yerel seçimlerden en iyi sonucu almak için tüm unsurlarımızla adeta seferber olacağız hayırlı olsun” diye konuştu.