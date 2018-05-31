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31 Mayıs 2018 09:05

Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı... Dumandan zehirlenen itfaiye eri hastanelik oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangında, tesiste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı... Dumandan zehirlenen itfaiye eri hastanelik oldu

31 Mayıs 2018 09:05


Edinilen bilgilere göre olay gece 02.00 sıralarında Kozluk Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. 2. Cadde üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisindeki malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Alevler kısa sürede tesisi kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri, dumandan zehirlenerek ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, tesis yetkilileri görüntü ve fotoğraf alınmasına tepki göstererek gazetecilerin çekim yapmasına izin vermedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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