Geri manevra yapan ticari taksi kadına çarptı

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Terminalinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 T 122 plakalı ticari taksi sürücüsü geri manevra yapmak istedi. O esnada aracın geri geldiğini fark etmeyen ve arkasından geçmek isteyen 45 yaşındaki G.U.’ya ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlarca yapıldı.

Yaralı, konunun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.