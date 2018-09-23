'Geyva' markası Dünya'ya sunulacak

Sakarya'nın Geyve ve bölgesinde yetişen sebze ve meyveden üretilecek ürünler ‘Geyva' markasıyla Dünya'ya sunulacak. Yüzde yüz doğal ürünler sadece kadınların çalışacağı Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde üretilecek.

Geyve Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya Üniversitesi'nin işbirliğinden doğan Geyva markası ‘Yüzde yüz doğal' sloganıyla Dünya'ya sunulacak. Sadece kadınların çalışacağı ve geleneksel yöntemlerle modern Geyve Yöresel Ürünler üretim Merkezi'nde üretilecek ürünler ‘Geyva' markasıyla kısa süre içerisinde raflarda ki yerini alacak. Anadolu'da yaygın kullanılan eli belinde kadın figürünün gizlendiği kurumsal kimlik ve logo tasarımı Sakarya Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Geyva' markası şehrin tanıtımına, üreticinin ürünün değerlenmesine en önemlisi kadın istihdamına ciddi katkı sunacak.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya markalaşma sürecini hakkında, “Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimizin üretime başlamak için sabırsızlanıyoruz. Tesisin açılışının ‘Yerli üret yerli tüket' sloganının hızla yayıldığı bugünlere denk gelmesi bizleri ayrıca çok sevindiriyor. Esasında sürecin başlangıcı 2014 yılı. Ayvanın Başkenti Geyve sloganıyla Geyve Ayvasının marka tescilini yaptırarak başladık çalışmaya. Önce fuarlarda tanıtımlar yaptık. Ardından çiftçinin ürününün değerli olması için yeni pazarlar oluşmasına ön ayak olduk. Şimdi de ülkemizde ilk olacak bir tesis ve ilçemizden dünyaya satılacak marka oluştu” dedi.

Başkan Kaya, “Türkiye'nin sebze-meyve ambarı konumunda ki Geyvemizin bir markası olsun istedik. Geyve Yöresel, Sarı Elmas ilk markalarımız. Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi projemizle birlikte daha büyük düşünmek gerektiğini ve tesisten çıkacak yüzde yüz doğal ürünlerin dünyaya servis edilmesine karar vererek Geyva markasını oluşturduk. SATSO Kadın Girişimciler ve Sakarya Üniversitesi ile güçlü bir işbirliğimiz var. İlçede ki kadınlarımıza iş imkanı sağlayacak tesis festivalde açılacak. SATSO Kadın Girişimciler tesisin dizaynı, ürün ambalajlama gibi konularda destek verirken Sakarya Üniversitesi kurumsal kimlik ve eğitim alanında paydaşımız oldu” diye konuştu.

Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezinin dünyaya Geyva markasıyla üretim yapacağına vurgu yapan Başkan Murat Kaya, “Öncelikle 40 kadınımız iş başı yapacak. Ardından bütün ev kadınlarımız evlerinden üretime katılarak çığ gibi büyüyen bir istihdam oluşacak. Tesis ürettikçe çiftçinin ürünü değer kazanacak. Tesisten elde edilecek gelirle yetim ve öksüzlerimizi okutmaya devam edeceğiz. Geyva markasıyla çiftçimiz, kadınlarımız, yetim ve öksüzlerimiz kazanırken şehrimizin tanıtımına da katkı vermiş olacağız. Geyva markamız ilçemize Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.