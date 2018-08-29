Geyve Bağlarbaşı yeni yüzüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Geyve’nin Bağlarbaşı Mahallesinde 2 bin 500 metre uzunluğunda ki arter yeni yüzüne kavuşturuldu. Yapılan açıklamada, “Geyve Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2 bin 500 metre uzunluğunda ki güzergahı 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanarak yeniledik. Mahallemize hayırlı olsun. İnşallah asfalt çalışmaları programımız dahilinde devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Bağlarbaşı Muhtarı Hakan Özbağ ise yaptığı açıklamada, “SASKİ’nin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde içmesuyu şebekelerimiz yenilendi. Böylelikle mahallemizin su sıkıntısı giderilmiş oldu. Şimdi ise yollarımız sıcak asfaltla buluştu ve bu konudaki problemlerimiz de ortadan kalktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve ekibine şahsım ve mahalledeki vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.