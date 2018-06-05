Geyve Belediyesi iftarda yetim ve öksüz çocukları ağırladı

Programa katılan çocukların yazıp dünya haritasına iliştirdikleri dilekler damgasını vurdu.

Geyve Belediyesi ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ sloganından hareketle iftar programı düzenledi. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesisleri’nde ki iftar için çok özenli bir hazırlık yapıldı. Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Murat Kaya ve meclis üyelerinin de misafir olarak katıldığı programa çocukların dilekleri damgasını vurdu. İftara katılanlar daha güzel bir dünya konseptinde duygu ve düşüncelerini yazıp dünya haritası üzerine yapıştırdılar.

Geyve Seyir Terası’nda gerçekleşen iftar programında çocuklara pamuk şekeri, allı güllü macun ve Ramazan şerbeti ikram edilirken Nasreddin Hoca ve Keloğlan çocuklara masallar anlattı. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya sevgi dolu çocukları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, çocuklar ise kendilerine özel hazırlanan programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İftar programına katılanlar daha yaşanabilir bir dünya için dilek ve temennilerini yazdılar. Çocukların yazdığı ‘İyilik kötülüğü yensin. Acılar son bulsun’, ‘Ekmeksiz ev Anne-Babasız çocuk kalmasın’, ‘Dünyayı çocuklar ve çocukça komiklikler sarsın’, ‘Barış ve bereket olsun’ dilekçeleri ise geceye damga vurdu.

Çocuklar iftar programının ardından günün anısına fotoğraflar çekildiler. Gökyüzüne balon uçurdular.