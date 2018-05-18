Geyve Köprübaşı Mahallesi yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Geyve’de devam eden çalışmalarda Köprübaşı Mahallesini kapsayan 2 kilometrelik güzergah sıcak asfalta kavuştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Geyve’de yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 13 kilometrelik Esenköy grup yolunu sıcak asfalt ile buluşturmuştuk. Şimdi ise 2 kilometrelik Köprübaşı Mahallemizi yenileyerek mahallemizin kullanımına sunduk. Bölgedeki çalışmalarımız Akıncı Mahallesinde devam edecek. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.