Geyve Yaylak'ta altyapı tamamen yenilendi

Son olarak Geyve'nin yüksek kesimlerinde yer alan Yaylak Mahallesi'ni yeni içmesuyu altyapısıyla buluşturduklarını söyleyen SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, bölgeye doğal kaynak suyu ulaştırdıklarını ifade etti.

Şehrin genelinde olduğu gibi Geyve'de de birçok mahallede önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Koncuk, “Yaylak Mahallesi'nde su yetersizliği sorunu yaşanıyordu ve kayıp kaçak oranları eski hatlar nedeniyle oldukça yüksekti. Bu sorunları çözüme kavuşturmak için 650 metresi isale hattı olmak üzere toplam 2,1 kilometre içmesuyu altyapısı inşa ettik. 2 adet maslağı ıslah ettik. Abone bağlantılarını baştan aşağıya yeniledik. Vatandaşlarımızın musluklarına bölgede bulunan ve tüm analizleri yapılan son derece kaliteli doğal kaynak suyunu ulaştırdık. Su yetersizliği ve kayıp kaçak sorunlarını çözüme kavuşturduk. Güçlü hizmet elimizle şehrimizin her noktasına ulaşmayı sürdüreceğiz” dedi.