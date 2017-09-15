Geyve’de ‘Ayva Festivali’ başlıyor

Geyve Belediyesi tarafından ilk defa gerçekleştirilecek olan ‘Ayva festivali’ 30 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Geyve ilçesinde gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek olan festival öncesi Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya festivali tanıtmak için bir basın toplantısı düzenledi.

“İlkini gerçekleştiriyoruz”

Toplantıda konuşan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya yaptığı açıklamada, “8 yıldan bu yana yaptığımız belediye başkanlığı süresince ilçemize çeşitli hizmetleri kazandırmak adına üstün gayretler sergilemeye çalışıyoruz. Elimizden geleni değil, elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştık. Allah’ta nasip etti hizmetleri Geyvemize teker teker geldiğini gördük. İlk defa başlayacağımız olan bir uygulamamız var, festivalimiz var. Geyve tarihinde ilk defa bir ayva festivali ile inşallah halkımıza bir faaliyet sunmak istiyoruz. Bununda ilkini gerçekleştiriyoruz. 30 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında hem Alifuatpaşa hemde Geyve merkezimizde dünyaca ünlü olan ayvanın başkenti sloganı ile yola çıktığımız ayvayı tanıtmak amaçlı festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu iki gün sürecek bir festival. İlk gününde kortej yürüyüşleri, ayva bağ bozumu dediğimiz ayva bozumu bir bahçeden ayva toplanması akabinde halk oyunları ekibi ve tarım fuarının açılması. Akşamında ise monaroza şiir akşamları ile beraber Alifuatpala tarihi köprümüzü kapatarak vatandaşlarımıza güzel bir gece yaşatmayı planlıyoruz” dedi.

“Amacımız ayvayı dünyaya tanıtabilmek”

Yapılacak festival da amaçlarının ayvayı dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Başkan Kaya, “Bu festivalde amacımız ayvamızı dünyaya tanıtabilmek. Biz sadece belediyecilik hizmetlerini altyapı, üst yapı, kanalizasyon, su, yol ve konut olarakta görmüyoruz. Belediye başkanlığı olarak ilçemizdeki her türlü faaliyetin arkasında olduğunu göstermek amaçlı bir program. Tabi bahsettiğimiz ayva ürünümüz şuanda YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda. Şuanda YÖREX fuarında ayvamız, ayva sirkemiz, ayva reçelimiz ile bu ürünleri tanıtmak amaçlı ciddi bir kampanyamız var. Gördüğümüz kadarıyla ciddi anlamda güzel tepkiler ile karşılaştık. En sonda dün Rusya Tarım Bakan 1. Yardımcısı standımızı ziyaret ederek ayva ile alakalı gerekli bilgileri oradaki görevli arkadaşlarımızdan aldı. Ayva bu yöredeki çiftçimizin, insanımızın alın teri ve mücadelesinin en büyük ürünü. Ve bu ürün sayesinde hem ilçe ekonomisi hem de belediye olarak bize ciddi anlamda katkısı oluyor. Tarım Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda yaklaşık 65 bin ton ayva üretiliyor bu ilçede. Ve şuana kadar bizim yaptığımız bu çalışmalar sonucunda, ayvanın ürün fiyatı yaklaşık ikiye katlandı ve buda ilçe ekonomisine ciddi şekilde bir gelir sağladı. İşsizlik ile alakalı sorunlarımızında bir kısmını elde edilen gelirden dolayı biz azaldığını görüyoruz” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Başkan Kaya ve basın mensupları ayva bahçelerini inceledi.