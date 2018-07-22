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22 Temmuz 2018 17:01

Geyve’de bin 240 öğrenci SGM’de buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve SGM yaz kursları 20 farklı branşta minik öğrencilere eğitimler sunmaya devam ediyor.

Geyve’de bin 240 öğrenci SGM’de buluşuyor

22 Temmuz 2018 17:01


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Sosyal Gelişim Merkezi’nde yaz kursları 20 farklı branşta minik öğrencilere eğitimler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bin 240 öğrencinin buluştuğu yaz kurslarında verimli vakitler geçiriliyor, faydalı bilgilere kapı aralanıyor.



“Bin 400 öğrenci eğitim alıyor”


Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu yaptığı açıklamada, "Geyve Sosyal Gelişim Merkezimizin bünyesinde faaliyet gösteren 20 farklı branşta eğitimlerimiz devam ediyor. Bu branşlarda bin 240 Geyveli çocuğumuz hizmet almakta. Öğrencilerimiz bu branşlarda sadece teorikte gördükleri eğitimleri değil, kardeşliği, paylaşmayı, dayanışmayı, arkadaşlığı da öğreniyor. Eğitim merkezlerimizde oluşturduğumuz aile ortamı ile çocuklarımızın yazı daha güzel ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“İleri seviyede çalabiliyorlar”


Gitar Sınıfı Öğretmeni Fatih Gündüz ise yaptığı açıklamada, “Yaz döneminde 4 tane öğrenci grubumuz var. Bu öğrenci gruplarımızdan biriyle 1 yıldır diğeriyle ile 2 yıldır çalışıyoruz. Diğer 2 grubumuz ise yeni gelen öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrencilerimiz de ilk ve ortaokul seviyelerindeki öğrenciler. 2 senedir bizimle olan grubumuz gayet ileri seviyede gitar çalabiliyor. İlkokul öğrencileriyle çocuk şarkılarına yönelik çalışıyoruz. Öğrencilerimizin gitar çalmada gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz” dedi.



“Oyunla öğreniyorlar”


Drama Sınıfı Öğretmeni Özlem Uray yaptığı açıklamada, “8 grup drama öğrencimiz bulunuyor. Dikkat Atölyesi’nde de eğitimlerimiz oluyor. Dramada çocuklara oynayarak bir şeyler öğretmeyi amaçlıyoruz. Diyafram nefesi, sahne duruşu, nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretiyoruz ancak bunların hepsini biz oyunla öğretiyoruz. Çocuklar kurs bitse bile drama eğitimlerine devam etmeliler. Çocuk matematiği veya notayı öğrenemediği zaman bunu oyunla ve şarkıyla öğretebiliyoruz” dedi.




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