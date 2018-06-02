Geyve’de binler iftarda buluştu

8 binden fazla vatandaş Cumhuriyet Meydanında aynı anda oruç açmanın hazzını yaşadı. Başkan Kaya davetlerine icabet edenlere teşekkür etti.

Geyve Belediyesi’nin ilçe meydanında düzenlediği iftar yoğun katılımla gerçekleşti. Aşırı yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdihamın yaşandığı iftar programına AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Milletvekili Adayı Ekrem Yüce, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, STK temsilcileri ve 8 binden fazla vatandaş katıldı. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya iftara katılan vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Geyve Cumhuriyet Meydanına kurulan iftar sofralarında 8 binden fazla vatandaş aynı anda oruç açmanın hazzını yaşadı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile Ramazan’ın maneviyatını yaşayan binler bolluk ve bereket ayında buluşmaktan mutlu oldular. Aşırı yoğunluktan zaman zaman izdihamın yaşandığı Geyve’de vatandaşlar aynı sofralarda buluşup oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Ekrem Yüce ve Milletvekili Şaban Dişli iftara katılan vatandaşlara birer konuşma yaptılar. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya davetlerine icabet edip iftara katılanlara teşekkür ederek, “Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın zirve yaptığı aydır. Ramazan ayı, nefsi terbiye etmenin yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Rabbime şükürler olsun ki sizlerle aynı sofralarda iftar açmak nasip oldu. İlçemizde yaşanan bu tablo bizim birlikteliğimizin, kenetlenmemizin göstergesidir” dedi.