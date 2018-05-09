Geyve’de gıda ihtisas onay aldı

Akgün Altuğ, Yönetim Kurulu üyeleri Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’ya iade-i ziyarette bulundu.

Başkanlar, ziyarette Geyve ilçesinde kurulması planlanan “Gıda İhtisas OSB” ile ilgili değerlendirmelerde bulundular. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Gıda İhtisas OSB’de yer almak isteyen üretici firmalar için talep toplamalarının başladığını ve talep formalarının SATSO ve Geyve Belediyesinden temin edilebileceğini, talep formlarına, SATSO Web sitesi duyurular bölümünden de ulaşılabileceği bilgisini verdi.

“Gıda ihtisas onay aldı”

Gıda üretimine yönelik ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toprak kurulundan geçtiği bilgisinin verildiği ziyarette Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “İlimizin tarım potansiyelini harekete geçirmek ve buna dayalı gelişmeye öncülük etmek amacıyla Geyve İlçesi Düzakçaşehir Mahallesi’nde eski taş ocağı ve çevresinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB Toprak Kurulundan onaylandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı da sonuçlanmak üzeredir.Bu doğrultuda söz konusu ihtisas bölgesinde üretim yapmak isteyen firmalarımızın taleplerini toplamaya başlıyoruz. Geyve Belediyesi işbirliği ile yürütülen çalışmada ihtisas bölgesinde yatırım yapmak isteyen firmalarımız “Talep Formları” nı SATSO ve Geyve Belediyesi’nden temin edebilecekler. Biz sahip oluğumuz kıymetlerin farkındayız. Bu önemle doğal zenginliklerimizi doğru bir şekilde yöneterek kentin geleceğinin sadece sanayi ve ticaretle değil tarımın da belirleyeceğine inancımızla çalışıyoruz”dedi.

“Geyve’den dünya’ya”

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek “Biz belediye olarak ilçemizi bir bütün olarak markalaştırmak hedefindeyiz. Bir köy konseptinden çıkarıp şehirleşmesini sağlarken aynı zamanda doğal yapısını da harekete geçirme yolundayız. Ayva ile başlayan markalaşma sürecimizi bugün tüm Geyve’nin “Geyva” olarak bir dünya markasına dönüşmesine gayret ediyoruz. Hedeflerimiz var, hayallerimizi hedeflere dönüştürüyoruz” Dedi. Gıda İhtisas OSB için Geyve’nin çok uygun bir bölge olduğunu ve bu anlamdaki çabaların meyvesini topluyor olmanın da memnuniyetini yaşadıklarını belirten Başkan Kaya, “Gıda İhtisas OSB, bizim için tarıma dayalı sanayinin bölgemizde geliştirilmesi açısından önemli bir adım ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Geyve Belediye Başkanı ayrıca, Eylül ayında Antalya’da gerçekleştirilecek YÖREX Fuarında SATSO ve Ticaret Borsası ortak standında GEYVA Ürünlerinin Sakarya Yöresel ürünleri olarak sergileneceğinden memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.