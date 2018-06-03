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03 Haziran 2018 18:30

Geyve’de Ramazan şenlikleri sürüyor

Geyve Belediyesi tarafından her haftada bir gün düzenlenen Ramazan eğlencelerinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Geyve’de Ramazan şenlikleri sürüyor

03 Haziran 2018 18:30


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen şenliklerde meydan adeta doldu taştı. 7’den 70’e herkes eğlenceye doydu. Ateşbaz’ın nefes kesen gösterisini soluksuz izleyen Geyveliler, pamuk şekeri ve allı güllü ile eski Ramazanları yeniden yaşarken, çocuklar ise Hacivat/Karagöz, Aşuk ile Maşuk, Nasreddin Hoca, Hüsmen Ağa ile doyasıya eğlendiler.


Daha çok çocuklara yönelik hazırlanan Ramazan Şenlikleri, tüm Geyve halkını sokaklara dökerken, en az çocuklar kadar büyüklerde eğlendi. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, geleneklerine bağlı nesiller yetiştirmek, bazı değerleri unutturmamak için başlattıkları Ramazan Eğlenceleri’nin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu mübarek ayı 7’den 70’e tüm Geyve halkımız ile birlik içinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Geyve’de Ramazan bir başkadır’ diyor ve bu farkı halkımıza yaşatıyoruz” dedi.


Geyve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Ramazan Eğlencesi’ne katılan vatandaşlar, kendilerine eski Ramazanları yaşatan ve çocuklarını bu değerlerle tanıştıran Belediye Başkanı Murat Kaya’ya teşekkür ettiler.




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