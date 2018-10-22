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Geyve'de sonbahar yürüyüşü

Sakarya Büyükşehir Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Geyve’de Çine Orman Gözetleme Kulesi parkuru ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Geyve'de Çine Orman Gözetleme Kulesi parkuru ile devam etti.


13 kilometre uzunluğundaki yürüyüşte keyifli vakitler geçiren doğaseverler, kadrajlarını doğal güzelliklere odakladılar. Doğanın eşsiz manzarası eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri 28 Ekim Pazar Akyazı Keremali Çamlıca Gölü parkurunda gerçekleştirilecek yürüyüş ile devam edecektir. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.

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