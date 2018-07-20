Geyve’de turizm zirvesi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan Turizm Komitesi, Sakarya Üniversitesi Turizm fakültesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’nın misafiri olarak ilçeye gitti. Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra belediye tarafından hayata geçirilen projeleri gezen heyet, yapılan çalışmaları beğendiklerini ifade ederek el ele verip bölgeyi ziyaret eden turist sayısını artırma kararı aldı. SATSO Turizm Komitesi, Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi hocaları, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ilçenin ve şehrin turizm potansiyeli harekete geçirmek için buluştu. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adı verilen Seyir Terasında kahvaltı yapan heyet ardından Elvanbey Zaviyesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde incelediler.

Geyve’nin ve Sakarya’nın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında daha tanınır olması için neler yapılacağının konuşulduğu buluşma diğer projelerin gezilmesiyle devam edildi. Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ve kısa süre önce çalışmalarına başlanan Sakarya Nehri Rekreasyonu ve nehirde gondol yüzdürme proje alanına giden heyet, yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade etti. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ilçeyi ziyaret eden heyete yaptığı açıklamada, “Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimiz, ayvamızın markalaşma sürecinin devamında ki bir projemiz. Burada üreteceğimiz ürünleri hem iç piyasaya hemde dış piyasaya satışını gerçekleştireceğiz. Kadın istihdamına doğrudan etki edecek projemiz ile geleneksel metotlarda üretim yapacağız. Biz yaptığımız işlerin daha da büyümesi, herkesin fikir beyan etmesi taraftarıyız. Ben değil biz olursak başarılı olacağımızı biliyoruz. Geyve Ayvası’nın dünyaya tanıtımı hususunda Ticaret Borsamız ile Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nde ise SATSO ile ortak hareket ediyoruz. Bir olursak birlikte hareket edersek hedefe daha çabuk varırız. Şehrimizin ortasından geçen nehre uzak bakma devrini sonlandırıyoruz. İnsanımız artık nehrin keyfini sürecek. Nehirde gondol keyfi sloganıyla hayata geçirmeyi planladığımız proje sadece şehrimize değil Marmara Bölgesi’ne hitap edecek şekilde planlandı” dedi.

Projeleri gezen turizm heyeti güç birliği yaparak, tanıtım faaliyetlerine ağır vererek Sakarya’ya daha çok ziyaretçi gelmesini sağlama hususunda fikir birliğine vardı.