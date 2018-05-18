Geyve’de yeniden asfalt seferberliği başladı

Geyve Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla satın aldığı sathı kaplama aracı, Belediye Başkanı Murat Kaya’nın ‘Geyve’de kimse çamura basmayacak’ sloganıyla başlattığı asfalt seferberliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kendi imkanlarıyla ilçenin dört yanına asfalt veya parke ile kaplama sözü veren Başkan Kaya, Güney ve Koru Mahallelerindeki asfalt sathı kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışanlardan bilgi alan Başkan Kaya, vatandaşlarla da sohbet etti. İncelemeler sırasında Güney Mahallesi Muhtarı Erol Atalay ve Koru Mahallesi Muhtarı Fatih Bozkır ise çalışmalar için Başkan Kaya’ya teşekkür ettiler.

Yaptığı başarılı çalışmalarla “Kendi kendine yetebilen belediye” olarak anılan Geyve Belediyesi 90 bin ton sıcak asfaltın ardından soğuk asfalt çalışmalarına hız verdi. Belediye kendi sorumluluk bölgesindeki yolları yaz boyunca asfaltlamaya devam edecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Murat Kaya, "Göreve gelirken söz verdik. Verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız. 2019 yılına kadar çalışıp hatta çok çalışıp Geyve’de kimsenin ayağına çamur değdirmeyeceğiz. Asfalt, parke çalışmaları yaz boyunca devam edecek” dedi.