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19 Mayıs 2018 15:26

Geyveli çocuklar ramazan eğlencesiyle doyasıya eğlendi

Geyveli çocuklar, Ramazan etkinliklerinde Hacivat ve Karagöz, Aşuk ile Maşuk, Nasreddin Hoca, Hüsmen Ağa ile eğlenirken pamuk şekeri ve allı güllü gibi lezzetleri tatma fırsatı buldular.

Geyveli çocuklar ramazan eğlencesiyle doyasıya eğlendi

19 Mayıs 2018 15:26


Geyve Belediyesi tarafından geleneklerine bağlı nesiller yetiştirmek, bazı değerleri unutturmamak için başlatılan Ramazan Eğlencelerinin ilki gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukları eğlendirmek, eğlendirirken öğretmek konsepti ile planlanan gece de Nasreddin Hoca ve Hüsmen Ağa’nın çocuklarla diyalogu kahkaha dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Etkinliklerde Ateşbaz’ın sahneye çıkmasıyla da çocuklar heyecanlı anlar yaşadılar. Metrelerce alev çıkaran usta şovmen, çocukları uyarmayı ihmal etmedi. Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezleri pamuk şekeri ve allı güllü ikramı ile tatlandırılan geceye katılanlara Belediye Başkanı Murat Kaya kısa bir konuşma yaptı. Başkan Kaya programa katılanların Ramazan ayını tebrik ederek, “Çocuklarımızın geleneklerimize bağlı yetiştirmemiz lazım. Geçmişini bilen geleceğine sahip çıkan nesillerle çok daha güzel günler göreceğiz. Ramazan ayınız, geceniz mübarek olsun” dedi.


Geyve Belediyesi’nin geleneksel ramazan şenlikleri her Cuma akşamı ilçe meydanında gerçekleşecek.




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