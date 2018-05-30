Geyve’nin 3 mahallesi modern altyapı ile buluştu

Rüstem Keleş, Geyve’nin Akıncı, Bağlarbaşı ve Köprübaşı Mahalleleri için hayata geçirilen içmesuyu projesinin tamamlandığını açıkladı.

Geyve’nin Akıncı, Bağlarbaşı ve Köprübaşı Mahallerinde hayata geçirdikleri içmesuyu projesini tamamladıklarını söyleyen Dr. Rüstem Keleş, “Sakarya’nın her yerine birinci sınıf içmesuyu ulaştırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Geyve ilçemizde de kısa süre önce Eşme, Akdoğan, Hırka ve Sarıgazi Mahallelerinde toplam 37 bin 450 metrelik içmesuyu altyapısını tamamlamıştık. Şimdi ise Akıncı, Bağlarbaşı ve Köprübaşı Mahalleleri için 5 milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz projeyi tamamladık. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

2014 yılından itibaren SASKİ’nin hizmet alanına giren bölgelerde yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirten Dr. Keleş, “Şehrimizin tamamını sağlam altyapıyla buluşturmak için projeler üretiyor, bunları bir bir hayata geçiriyoruz. Geyve’nin yüksek kesimlerinde yer alan Köprübaşı Mahallesi’nde yetersizlik, Akıncı ve Bağlarbaşı Mahallelerinde ise bulanıklık gibi sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunların önüne geçmek ve bölgeyi birinci sınıf içmesuyu ile buluşturmak için toplam 50 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa ettik” diye konuştu.

Şehir genelinde modern içmesuyu altyapısına yönelik yatırımların devam edeceğini aktaran Dr. Rüstem Keleş, “5 milyonluk yatırımımız kapsamında ayrıca Akıncı ve Bağlarbaşı Mahallelerinde 200, Köprübaşı Mahallesi’nde ise 100 metreküp olmak üzere toplam 500 metreküp hacme sahip 3 içmesuyu deposu inşa ederek depolama kapasitesini arttırdık. 2 adet terfi merkezi inşa ettik. Basınç kırıcı odalarla suya tam kontrol sağladık. Şu anda bölgede suyun her anını kontrol edebiliyoruz. Son derece modern bir içmesuyu altyapısını mahallelerimize kazandırarak vatandaşlarımızın musluklarına bol ve sağlıklı içmesuyu ulaştırdık. Altyapının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına başladılar. Şehir genelinde modern içmesuyu altyapısına yönelik yatırımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.