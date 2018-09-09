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Geyve’nin iki mahallesine bol ve sağlıklı içmesuyu ulaştı


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelindeki içmesuyu yatırımlarını sürdürüyor. Geyve’nin Hacıosmanlar Mahallesi’nin içmesuyu şebekesini baştan aşağıya yenilediklerini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, “Taraklı-Geyve İçmesuyu Projesi kapsamında inşa ettiğimiz hattımız üzerinden bölgeye birinci sınıf içmesuyunu ulaştıracak, yeni hattımızla bölgede yaşanan sorunları çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.



“Üst mahallelere dev proje”


Güney bölgesinde üst mahallelere yönelik olarak hayata geçirdikleri 45 milyonluk projede çalışmaların sürdüğünü belirten Ercan, “Bu hattımız üzerinden aldığımız suyu Geyve’nin Hacıosmanlar Mahallesi’ne ve Çamlık Mahallesi’nin Erçek mevkiine ulaştıracağız. Şu anda ekiplerimiz Hacıosmanlar Mahallesi’ne 3 kilometre uzunluğunda içmesuyu şebekesi inşa ediyorlar. Bölgeye bir de modüler depo kazandıracak, Taraklı’nın Hacıyakup Mahallesi’nde bulunan depodan aldığımız el değmemiş yer altı sularını buraya ulaştıracağız. Böylece Çamlık Mahallesi’nin Erçek mevkiinde yaşanan su yetersizliği ile Hacıosmanlar Mahallesi’nde yaşanan su yetersizliği ve kireç sorununa kesin çözüm getirecek, bölgenin içmesuyu geleceğini garanti altına alacağız” ifadelerini kullandı.

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